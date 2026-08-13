Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца доставили в Украину. ФОТОрепортаж
Останки полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца доставили в Украину.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями", — отметила она.
Что предшествовало?
- Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).
- 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.
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