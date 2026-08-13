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Останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца доставили в Украину. ФОТОрепортаж

Останки полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца доставили в Украину.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями", — отметила она.

Останки Евгения Коновальца доставили в Украину
Останки Евгения Коновальца доставили в Украину
Останки Евгения Коновальца доставили в Украину
Останки Евгения Коновальца доставили в Украину

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Что предшествовало?

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме (Нидерланды).
  • 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

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Автор: 

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