В Киеве провели поминальную службу по полковнику УНР Евгению Коновальцу. ФОТОрепортаж
В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прошла поминальная служба по Евгению Коновальцу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", мероприятия посвящены чествованию памяти полковника Армии Украинской Народной Республики и первого председателя Организации украинских националистов.
13 августа 2026 года прах Евгения Коновальца доставили в Украину. Его встретили с государственными и военными почестями.
Прах полковника Коновальца вернули в Украину
11 августа на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.
После возвращения в Украину прах полковника планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания должна состояться в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.
Также во Львовскую область из Роттердама прибыл памятник с могилы Коновальца. Его будут хранить в музее-усадьбе полковника в Зашкове.
В июле Кабинет Министров принял решение о перезахоронении в Украине останков Коновальца.
В Украине планируют создать национальный пантеон
25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище при участии президента Владимира Зеленского состоялась церемония перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии.
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон об Украинском национальном пантеоне.
Планируется создать специальный мемориальный комплекс для чествования людей, внесших выдающийся вклад в становление и развитие Украинского государства, защиту его независимости, а также развитие культуры, науки, искусства, спорта, украинского языка и гражданского общества.
Пантеон планируется разместить в Киеве.
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Слава Україні! Слава Нації!
Сьогодні з ночі та увесь день у Патріаршому соборі було дуже багато патріотів, у т.ч. діючих військовослужбовців, які повністю підтримують повернення останків Полковника додому.
Це наша свята історія
https://streamable.com/9fqyw5
На почесну варту до храму Коновалець прибув на легендарному броньовику Austin часів Української революції, який відреставрували бійці Третього корпусу.
До броньовика прикріпили артилерійський лафет і тридюймову гармату - оригінальний зразок 1917 року, яка була на озброєнні дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.