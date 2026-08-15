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Новости Фото Пантеон выдающихся украинцев
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В Киеве провели поминальную службу по полковнику УНР Евгению Коновальцу. ФОТОрепортаж

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прошла поминальная служба по Евгению Коновальцу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", мероприятия посвящены чествованию памяти полковника Армии Украинской Народной Республики и первого председателя Организации украинских националистов.

13 августа 2026 года прах Евгения Коновальца доставили в Украину. Его встретили с государственными и военными почестями.

Перезахоронение Коновальца

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Прах полковника Коновальца вернули в Украину

11 августа на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков Евгения Коновальца.

После возвращения в Украину прах полковника планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания должна состояться в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Перезахоронение Коновальца

Также во Львовскую область из Роттердама прибыл памятник с могилы Коновальца. Его будут хранить в музее-усадьбе полковника в Зашкове.

В июле Кабинет Министров принял решение о перезахоронении в Украине останков Коновальца.

Перезахоронение Коновальца

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В Украине планируют создать национальный пантеон

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище при участии президента Владимира Зеленского состоялась церемония перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон об Украинском национальном пантеоне.

Перезахоронение Коновальца

Планируется создать специальный мемориальный комплекс для чествования людей, внесших выдающийся вклад в становление и развитие Украинского государства, защиту его независимости, а также развитие культуры, науки, искусства, спорта, украинского языка и гражданского общества.

Пантеон планируется разместить в Киеве.

Перезахоронение Коновальца

Автор: 

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Топ комментарии
+11
Вічна шана та світла памʼять, пане Полковнику!
Спочивайте з Богом та миром вдома!
Слава Україні! Слава Нації!
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15.08.2026 18:34 Ответить
+8
На могилі вбитого підарським терористом у 1938 у Роттердамі Полковника Коновальця члени Проводу ОУН урочисто присягнули, що його прах поховають вдома в Україні відразу після здобуття Україною незалежності.Надовго затягнувся шлях Полковника додому.
Сьогодні з ночі та увесь день у Патріаршому соборі було дуже багато патріотів, у т.ч. діючих військовослужбовців, які повністю підтримують повернення останків Полковника додому.
Це наша свята історія
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15.08.2026 18:42 Ответить
+5
Там найцікавіше була церемонію прощання:

https://streamable.com/9fqyw5

На почесну варту до храму Коновалець прибув на легендарному броньовику Austin часів Української революції, який відреставрували бійці Третього корпусу.

До броньовика прикріпили артилерійський лафет і тридюймову гармату - оригінальний зразок 1917 року, яка була на озброєнні дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.
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15.08.2026 18:34 Ответить

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