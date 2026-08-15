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У Києві провели заупокійну службу за полковником УНР Євгеном Коновальцем. ФОТОрепортаж

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві провели заупокійну службу за Євгеном Коновальцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на "Укрінформ", заходи присвячені вшануванню пам’яті полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів.

13 серпня 2026 року прах Євгена Коновальця доправили в Україну. Його зустріли з державними та військовими почестями.

Перепоховання Коновальця

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Прах полковника Коновальця повернули в Україну

11 серпня на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.

Після повернення в Україну прах полковника планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання має відбутися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Перепоховання Коновальця

Також на Львівщину із Роттердама прибув пам’ятник із могили Коновальця. Його зберігатимуть у музеї-садибі полковника в Зашкові.

У липні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків Коновальця.

Перепоховання Коновальця

Також читайте: Останки Євгена Коновальця після повернення в Україну дослідять за допомогою КТ та МРТ, - Верещук

В Україні планують створити національний пантеон

25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про Український національний пантеон.

Перепоховання Коновальця

Має бути створений спеціальний меморіальний комплекс для вшанування людей, які зробили визначний внесок у становлення та розвиток Української держави, захист її незалежності, а також розвиток культури, науки, мистецтва, спорту, української мови та громадянського суспільства.

Пантеон планують розмістити у Києві.

Перепоховання Коновальця

Автор: 

кладовище (216) меморіал (145) перепоховання (59) Коновалець Євген (15) Пантеон (15)
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Топ коментарі
+8
Вічна шана та світла памʼять, пане Полковнику!
Спочивайте з Богом та миром вдома!
Слава Україні! Слава Нації!
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15.08.2026 18:34 Відповісти
+6
На могилі вбитого підарським терористом у 1938 у Роттердамі Полковника Коновальця члени Проводу ОУН урочисто присягнули, що його прах поховають вдома в Україні відразу після здобуття Україною незалежності.Надовго затягнувся шлях Полковника додому.
Сьогодні з ночі та увесь день у Патріаршому соборі було дуже багато патріотів, у т.ч. діючих військовослужбовців, які повністю підтримують повернення останків Полковника додому.
Це наша свята історія
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15.08.2026 18:42 Відповісти
+4
Там найцікавіше була церемонію прощання:

https://streamable.com/9fqyw5

На почесну варту до храму Коновалець прибув на легендарному броньовику Austin часів Української революції, який відреставрували бійці Третього корпусу.

До броньовика прикріпили артилерійський лафет і тридюймову гармату - оригінальний зразок 1917 року, яка була на озброєнні дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.
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15.08.2026 18:34 Відповісти

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