У Києві провели заупокійну службу за полковником УНР Євгеном Коновальцем. ФОТОрепортаж
У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві провели заупокійну службу за Євгеном Коновальцем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на "Укрінформ", заходи присвячені вшануванню пам’яті полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів.
13 серпня 2026 року прах Євгена Коновальця доправили в Україну. Його зустріли з державними та військовими почестями.
Прах полковника Коновальця повернули в Україну
11 серпня на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.
Після повернення в Україну прах полковника планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання має відбутися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Також на Львівщину із Роттердама прибув пам’ятник із могили Коновальця. Його зберігатимуть у музеї-садибі полковника в Зашкові.
У липні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків Коновальця.
В Україні планують створити національний пантеон
25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.
1 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про Український національний пантеон.
Має бути створений спеціальний меморіальний комплекс для вшанування людей, які зробили визначний внесок у становлення та розвиток Української держави, захист її незалежності, а також розвиток культури, науки, мистецтва, спорту, української мови та громадянського суспільства.
Пантеон планують розмістити у Києві.
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Слава Україні! Слава Нації!
Сьогодні з ночі та увесь день у Патріаршому соборі було дуже багато патріотів, у т.ч. діючих військовослужбовців, які повністю підтримують повернення останків Полковника додому.
Це наша свята історія
https://streamable.com/9fqyw5
На почесну варту до храму Коновалець прибув на легендарному броньовику Austin часів Української революції, який відреставрували бійці Третього корпусу.
До броньовика прикріпили артилерійський лафет і тридюймову гармату - оригінальний зразок 1917 року, яка була на озброєнні дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.