У Києві провели заупокійну службу за полковником УНР Євгеном Коновальцем. ФОТОрепортаж

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві провели заупокійну службу за Євгеном Коновальцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на "Укрінформ", заходи присвячені вшануванню пам’яті полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів.

13 серпня 2026 року прах Євгена Коновальця доправили в Україну. Його зустріли з державними та військовими почестями.

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Прах полковника Коновальця повернули в Україну

11 серпня на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця.

Після повернення в Україну прах полковника планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання має відбутися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Також на Львівщину із Роттердама прибув пам’ятник із могили Коновальця. Його зберігатимуть у музеї-садибі полковника в Зашкові.

У липні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків Коновальця.

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В Україні планують створити національний пантеон

25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії.

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про Український національний пантеон.

Має бути створений спеціальний меморіальний комплекс для вшанування людей, які зробили визначний внесок у становлення та розвиток Української держави, захист її незалежності, а також розвиток культури, науки, мистецтва, спорту, української мови та громадянського суспільства.

Пантеон планують розмістити у Києві.