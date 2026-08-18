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Новости Пантеон выдающихся украинцев
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Первого председателя ОУН Коновальца перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

На Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом состоялась церемония перезахоронения первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на hromadske.

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На процессию пришли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Сергей Корецкий, глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, председатель парламента Руслан Стефанчук и его заместитель Елена Кондратюк, глава Минветеранов Виталий Ким, и. о. министра иностранных дел Андрей Сибига, и. о. министра обороны Евгений Хмара и министр внутренних дел Иван Выговский.

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Первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронили под Киевом
Первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронили под Киевом
Первого председателя ОУН Евгения Коновальца перезахоронили под Киевом

"Сегодня все мы являемся участниками события общенационального масштаба, когда Украина вновь восстанавливает высшую историческую справедливость для себя. Мы возвращаем домой выдающегося сына украинского народа. Это образцовый воин и значимый государственный деятель Украины, полковник Евгений Коновалец.

Вместе с ним Украина вернула часть себя, своей памяти, украинского опыта, нашей национальной истории, истории всех, кто в разные времена жил и сражался ради Украины, нашей независимости и самостоятельного государства", – заявил на перезахоронении Зеленский.

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Перезахоронение Коновальца на НВМК

Церемония прошла в соответствии с военным погребальным ритуалом с оказанием всех положенных воинских почестей.

Это событие стало вторым почетным перезахоронением борца за независимость Украины на территории НВМК после того, как в мае были перезахоронены полковник Армии УНР, председатель ОУН Андрей Мельник и его жена София Федак-Мельник. Впоследствии они будут перезахоронены на территории Украинского национального пантеона.

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Коновалец Евгений (19) Национальное военное мемориальное кладбище (39)
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Топ комментарии
+16
Які відбірні поцріоти зібралися!!! Бідний Коновалець не міг собі уявити, яка аморальна нечисть буде піаритися на його світлій пам'яті...
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18.08.2026 11:47 Ответить
+13
чистий піар бубочки, кощунственно але він більше нщо не може надати - ані тобі реформ, ані побороти корупцію, ну разве що потужно записати відосик та покарати порушників ПДР
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18.08.2026 11:28 Ответить
+11
І це при тому шо презедент України зеленский люто ненавидить все шо пов'язано з визвольним рухом українців за незалежність від рашистів-комуністів-ленінців-сталіністів. Руку воно ще на серце поклало - а шож робити от з цим відео у 14 році - вже йшла війна - з моцкви - а воно там просто виправдовує війну рашистів проти України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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18.08.2026 11:40 Ответить

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