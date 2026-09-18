Тещу провідників ОУН Коновальця та Мельника перепоховали на Личаківському цвинтарі у Львові. ФОТОрепортаж
У Львові перепоховали українську громадську та благодійну діячку Марію Федак, чиї доньки Ольга та Софія були дружинами провідників ОУН Євгена Коновальця й Андрія Мельника. Її останки повернули до України з Люксембургу через десятиліття після смерті.
Про це повідомили у Львівській обласній раді, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Марія Федак була представницею жіночого та просвітницького руху Галичини. Її донька Ольга стала дружиною засновника та першого голови ОУН Євгена Коновальця, а Софія – дружиною голови ОУН Андрія Мельника.
Після смерті Марію Федак поховали на цвинтарі Боневуа у Люксембурзі. Її останки повернули в Україну в межах ініціативи з повернення та вшанування видатних українців, похованих за кордоном.
18 вересня прощання з Марією Федак розпочалося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Після молитви жалобна процесія вирушила до Львівської міської ради.
Марію Федак перепоховали на Личаківському цвинтарі на полі №49 поруч із її чоловіком Степаном Федаком.
Участь у прощанні взяли правнуки Марії Юрій Федак, який багато років проживає у США, депутатка Львівської обласної ради першого та восьмого скликань, почесна голова Всеукраїнської громадської організації "Союз Українок" Ореслава Хомик, депутати Святослав Шеремета, Соломія Риботицька, Юрій Мазур, Захар Миляник, представники влади та громадськості.
"Марія Федак була приватною особою: вона дбала про господарство, виховувала вісьмох дітей, а також нашу маму, коли та була малою. Водночас родина Федаків була однією з провідних родин Галичини та Львова першої половини ХХ століття.
На жаль, через політичні обставини у 1944 році всі мусили виїхати. Один син зник безвісти, решта дітей виїхали з України й створили свої родини в різних країнах світу. Сьогодні нас, нащадків Марії та Степана Федаків, є вісімнадцятеро. Ми живемо у восьми країнах на п’яти континентах, і ніхто з нас не живе в Україні.
Той зв’язок зі Львовом обірвався. І ми приїхали сьогодні сюди, думаю, для того, щоб хоча б одну нитку цього зв’язку знову прив’язати до рідного Львова Марії", – сказав правнук Марії Юрій Федак.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, прах громадської діячки Марії Федак, чиї доньки Софія та Ольга були дружинами очільників ОУН Андрія Мельника та Євгена Коновальця, перепоховають у Львові. Її останки ексгумували в Люксембурзі, а поховання на Личаківському цвинтарі заплановане на 18 вересня.
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Ти не стояв на березі степової річки, в казахських степах, на місці колишнього українського села, де жили "спецпоселенці". А я - стояв. І чув, як місцевий, потомок українців- "столипінців", розказував, що у 30-ті цих людей приганяли, серед зими, в степ, кидали кілька ломів, лопат, мішок хліба, і залишали там. Коли я стояв там, того села, Журавки, не було. Тільки купки глини, на місці землянок, та ряди могил. Навіть без хрестів - казахи-пастухи, на дрова розтягли... Тільки рядок тополь, і верб, вздовж річки. Прямо, як в пісні:
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть, |
Тугою прощання душу залоскочуть...".
Казав дядько Сашко: "Кілька разів приїжджали люди. Шукали могили, хотіли повернуть додому... Але ж і сліду не залишилося..."
Розумію - що "не на часі"... Але по суті - справа правильна...
Вічна пам"ять усим, хто поклав життя за Україну