Тещу провідників ОУН Коновальця та Мельника перепоховали на Личаківському цвинтарі у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові перепоховали українську громадську та благодійну діячку Марію Федак, чиї доньки Ольга та Софія були дружинами провідників ОУН Євгена Коновальця й Андрія Мельника. Її останки повернули до України з Люксембургу через десятиліття після смерті.

Про це повідомили у Львівській обласній раді, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Марія Федак була представницею жіночого та просвітницького руху Галичини. Її донька Ольга стала дружиною засновника та першого голови ОУН Євгена Коновальця, а Софія – дружиною голови ОУН Андрія Мельника.

Після смерті Марію Федак поховали на цвинтарі Боневуа у Люксембурзі. Її останки повернули в Україну в межах ініціативи з повернення та вшанування видатних українців, похованих за кордоном.

18 вересня прощання з Марією Федак розпочалося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Після молитви жалобна процесія вирушила до Львівської міської ради.



















Марію Федак перепоховали на Личаківському цвинтарі на полі №49 поруч із її чоловіком Степаном Федаком.

Участь у прощанні взяли правнуки Марії Юрій Федак, який багато років проживає у США, депутатка Львівської обласної ради першого та восьмого скликань, почесна голова Всеукраїнської громадської організації "Союз Українок" Ореслава Хомик, депутати Святослав Шеремета, Соломія Риботицька, Юрій Мазур, Захар Миляник, представники влади та громадськості.

"Марія Федак була приватною особою: вона дбала про господарство, виховувала вісьмох дітей, а також нашу маму, коли та була малою. Водночас родина Федаків була однією з провідних родин Галичини та Львова першої половини ХХ століття. На жаль, через політичні обставини у 1944 році всі мусили виїхати. Один син зник безвісти, решта дітей виїхали з України й створили свої родини в різних країнах світу. Сьогодні нас, нащадків Марії та Степана Федаків, є вісімнадцятеро. Ми живемо у восьми країнах на п’яти континентах, і ніхто з нас не живе в Україні. Той зв’язок зі Львовом обірвався. І ми приїхали сьогодні сюди, думаю, для того, щоб хоча б одну нитку цього зв’язку знову прив’язати до рідного Львова Марії", – сказав правнук Марії Юрій Федак.