Канада хочет присоединиться к займу ЕС в размере 90 млрд для Украины, продолжаются технические консультации

В Европейской комиссии подтвердили, что Канада выразила заинтересованность в присоединении к кредиту в поддержку Украины на сумму 90 млрд евро.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно

Как отмечается, ЕС проводит с Канадой технические консультации относительно ее участия в 90-миллиардном кредите для Украины.

"Я могу подтвердить, что Канада выразила заинтересованность в присоединении к кредиту в поддержку Украины в размере 90 млрд евро. Технические консультации с Канадой ведутся уже некоторое время и в настоящее время еще продолжаются", - рассказал спикер.

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Каковы условия участия

Он рассказал, что Регламент ЕС относительно этого кредита позволяет присоединяться к механизму третьим странам при соблюдении ряда условий.

В частности, они должны оказывать Украине существенную поддержку в военной, оборонной и финансовой сферах, поддерживать партнерские отношения с ЕС в области безопасности и обороны, а также договориться с Евросоюзом о своем вкладе в покрытие расходов на заимствования в рамках кредитной программы.

По словам Уйвари, Канада соответствует требованию о партнерстве в сфере безопасности и обороны благодаря соглашению с ЕС в рамках оборонного инструмента SAFE.

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"Именно поэтому мы ведем эти переговоры с Канадой. Они пока не завершены, но мы настойчиво работаем", - добавил он.

Также отмечается, что привлечение дополнительных стран должно расширить для Украины возможности выбора при осуществлении оборонных закупок.

"Чем больше стран будет привлечено, тем лучше. Это может гарантировать, что Украина получит самое лучшее и наиболее подходящее для ее оборонных нужд оборудование", - заверил спикер.