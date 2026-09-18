Канада хоче приєднатися до позики ЄС у 90 млрд для України, тривають технічні консультації

У Європейській комісії підтвердили, що Канада висловила зацікавленість у приєднанні до кредиту на підтримку України обсягом 90 млрд євро.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ЄС проводить з Канадою технічні консультації щодо її участі у 90-мільярдному кредиті для України.

"Я можу підтвердити, що Канада висловила зацікавленість у приєднанні до кредиту на підтримку України обсягом 90 млрд євро. Технічні консультації з Канадою ведуться вже певний час і наразі ще тривають", – розповів речник.

Також читайте: Євросоюз схвалив €6,1 млрд для України на дрони та ракети PAC-3 для Patriot

Які умови участі

Він розповів, що Регламент ЄС щодо цього кредиту дозволяє долучатися до механізму третім країнам за низки умов.

Зокрема, вони мають надавати Україні суттєву підтримку у військовій, оборонній та фінансовій сферах, мати партнерство з ЄС у галузі безпеки й оборони, а також домовитися з Євросоюзом про свій внесок у покриття витрат на запозичення за кредитною програмою.

За словами Уйварі, Канада відповідає вимозі щодо безпеково-оборонного партнерства завдяки домовленості з ЄС у межах оборонного інструменту SAFE.

Читайте: Програма Ukraine Support Loan: Україна отримала від ЄС 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і дронів

"Саме тому ми ведемо ці переговори з Канадою. Вони поки не завершені, але ми наполегливо працюємо", – додав він.

Також зауважується, що залучення додаткових країн має розширити для України можливості вибору під час оборонних закупівель.

"Чим більше країн буде залучено, тим краще. Це може гарантувати, що Україна отримає найкраще та найбільш придатне для її оборонних потреб обладнання", – запевнив речник.