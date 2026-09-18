Врач за $16 тыс. обещал снять военнообязанного с розыска и оформить призов на Ривненщине, - прокуратура. ФОТО

43-летнего врача одного из медицинских учреждений Ривненского района подозревают в вымогательстве 16 тыс. долларов за оказание влияния на сотрудников ТЦК и СП, трудоустройство военнообязанного и последующее оформление отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщили в Ривненской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, врач заверил знакомого, что может помочь ему избежать мобилизации. В частности, подозреваемый якобы должен был оказать влияние на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы военнообязанного сняли с розыска.

Кроме того, медик обещал организовать трудоустройство мужчины в одном из учреждений области, что в дальнейшем должно было стать основанием для оформления отсрочки.

За свои услуги врач, по версии следствия, запросил 16 тыс. долларов. Из этой суммы 11 тыс. долларов предназначались за влияние на решение о снятии мужчины с розыска и поиск места работы. Еще 5 тыс. долларов он должен был получить после трудоустройства и оформления бронирования.





14 сентября правоохранители задержали врача во время получения первой части денег в его автомобиле. В ходе обысков по месту жительства и в машине изъяли деньги, мобильный телефон, документацию и автомобиль.

Врача задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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