Сотрудник правоохранительных органов за $8 тыс. обещал провезти военнообязанного через блокпосты и переправить за границу на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатье сотрудника правоохранительных органов и его 41-летнего сообщника подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу за 8 тыс. долларов. По данным следствия, мужчину планировали провезти через блокпосты с помощью служебного удостоверения сотрудника правоохранительных органов, а в случае необходимости — переодеть в служебную форму.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, схему организовал сотрудник регионального правоохранительного органа. Его сообщником, по версии следствия, стал 41-летний житель села Кинчеш Ужгородского района.

Сотрудник правоохранительных органов лично разработал план переправки военнообязанного из Сум, а организационными вопросами занимались оба подозреваемых.

После встречи с "клиентом" в Ужгороде 41-летний мужчина получил аванс и объяснил дальнейший маршрут до государственной границы. Часть пути военнообязанный должен был преодолеть через реку.





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Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений, совершенные группой лиц.

В отношении сотрудника правоохранительных органов суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В отношении его сообщника решается вопрос о мере пресечения и аресте имущества.

Досудебное расследование проводит территориальное управление ГБР в Ужгороде под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

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