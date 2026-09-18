Правоохоронець за $8 тис. обіцяв провезти військовозобов’язаного через блокпости та переправити за кордон на Закарпатті, - прокуратура. ФОТО

На Закарпатті правоохоронця та його 41-річного спільника підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон за $8 тис. За даними слідства, чоловіка планували провезти через блокпости за допомогою службового посвідчення правоохоронця, а за потреби – переодягнути у службову форму.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, схему організував співробітник регіонального правоохоронного органу. Його спільником, за версією слідства, став 41-річний житель села Кінчеш Ужгородського району.

Правоохоронець особисто розробив план переправлення військовозобов’язаного із Сум, а організаційними питаннями займалися обидва підозрювані.

Після зустрічі з "клієнтом" в Ужгороді 41-річний чоловік отримав завдаток та пояснив подальший маршрут до державного кордону. Частину шляху військовозобов’язаний мав подолати через річку.





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Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон з корисливих мотивів, вчинені групою осіб.

Правоохоронцю суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо його спільника вирішується питання про запобіжний захід та арешт майна.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР в Ужгороді за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

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