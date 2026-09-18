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Новини Незаконний перетин кордону
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$10 000 за втечу до Румунії через ліс: у Дніпрі прикордонники викрили організатора незаконного трансферу. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно зі співробітниками Національної поліції та під процесуальним керівництвом Західної окружної прокуратури міста Дніпра викрили протиправну схему незаконного перетинання державного кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Подробиці

За даними слідства, зловмисник під час зустрічі з "клієнтом" надав детальний інструктаж та обіцяв особисто відвезти до Закарпатської області для подальшого перетинання кордону. Він також запевняв, що має зв’язки для безперешкодного проїзду блокпостів та отримання даних про маршрути руху прикордонних нарядів.

Наразі обвинуваченого затримано під час отримання обумовленої суми коштів та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прикордонники викрили організатора незаконного трансферу
Прикордонники викрили організатора незаконного трансферу
Прикордонники викрили організатора незаконного трансферу
Прикордонники викрили організатора незаконного трансферу

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6483) Закарпатська область (2110)
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