$10 000 за побег в Румынию через лес: в Днепре пограничники разоблачили организатора незаконного перевозки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военнослужащие Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции и под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры города Днепра раскрыли противоправную схему незаконного пересечения государственной границы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
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По данным следствия, злоумышленник во время встречи с "клиентом" дал подробный инструктаж и пообещал лично отвезти его в Закарпатскую область для дальнейшего пересечения границы. Он также уверял, что имеет связи для беспрепятственного проезда через блокпосты и получения данных о маршрутах движения пограничных нарядов.
В настоящее время обвиняемый задержан при получении оговоренной суммы денег, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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