За $1000 обіцяв "влаштувати" до коледжу для ухилення від мобілізації: на Рівненщині викрили викладача-депутата. ФОТО
На Рівненщині викладача аграрного коледжу та депутата районної ради підозрюють у тому, що він за $1000 обіцяв посприяти вступу військовозобов’язаного до навчального закладу. За версією слідства, студентський статус мав дати чоловікові можливість ухилитися від мобілізації.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж червня–вересня 2026 року викладач попросив $1000 за те, що вплине на керівництво коледжу та членів приймальної комісії й посприяє зарахуванню абітурієнта.
За даними слідства, кінцевою метою такого вступу було отримання можливості уникнути мобілізації до лав ЗСУ.
На початку вересня викладача затримали просто в його робочому кабінеті після одержання всієї суми – $1000.
Керівник Рівненської обласної прокуратури повідомив чоловікові про підозру у зловживанні впливом. Суд уже обрав йому запобіжний захід.
У разі доведення вини викладачеві загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування ведуть слідчі поліції Рівненщини за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.
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