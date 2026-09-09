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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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За $1000 обіцяв "влаштувати" до коледжу для ухилення від мобілізації: на Рівненщині викрили викладача-депутата. ФОТО

На Рівненщині викладача аграрного коледжу та депутата районної ради підозрюють у тому, що він за $1000 обіцяв посприяти вступу військовозобов’язаного до навчального закладу. За версією слідства, студентський статус мав дати чоловікові можливість ухилитися від мобілізації.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, упродовж червня–вересня 2026 року викладач попросив $1000 за те, що вплине на керівництво коледжу та членів приймальної комісії й посприяє зарахуванню абітурієнта.

За даними слідства, кінцевою метою такого вступу було отримання можливості уникнути мобілізації до лав ЗСУ.

На початку вересня викладача затримали просто в його робочому кабінеті після одержання всієї суми – $1000.

Керівник Рівненської обласної прокуратури повідомив чоловікові про підозру у зловживанні впливом. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

У разі доведення вини викладачеві загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування ведуть слідчі поліції Рівненщини за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.

На Рівненщині викладача-депутата викрили на $1000 за вступ до коледжу для ухилення від мобілізації
На Рівненщині викладача-депутата викрили на $1000 за вступ до коледжу для ухилення від мобілізації
На Рівненщині викладача-депутата викрили на $1000 за вступ до коледжу для ухилення від мобілізації

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