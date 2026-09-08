На Закарпатті викладачку коледжу затримали на хабарі у $700 за фіктивне оформлення військовозобов’язаних на навчання. ФОТО

На Закарпатті СБУ затримала викладачку Свалявського технічного фахового коледжу, яку підозрюють в організації схеми фіктивного зарахування військовозобов’язаних на денну форму навчання для отримання відстрочки від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила $700 з людини.

Про це у вівторок, 8 вересня, повідомила журналістам речниця Управління СБУ в Закарпатській області Марія Ковальчук, передає Цензор.НЕТ.





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За даними слідства, військовозобов’язаних чоловіків оформлювали студентами денної форми навчання, хоча фактично вони не мали наміру навчатися. Це давало їм підстави для оформлення відстрочки від мобілізації.

Посадовицю Свалявського технічного фахового коледжу затримали під час отримання грошей.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, йдеться про викладачку Ольгу Цанько. Він стверджує, що до схеми також могла бути залучена викладачка-методистка Київського енергетичного фахового коледжу Тетяна Коваленко.

"Через цей заклад могли фіктивно зарахувати близько 10 військовозобов’язаних", – повідомив Глагола.





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Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи фігуранток, зокрема у Свалявському технічному фаховому коледжі та Київському енергетичному фаховому коледжі.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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