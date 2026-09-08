На Закарпатье преподавательницу колледжа задержали за взятку в размере $700 за фиктивное оформление военнообязанных на обучение. ФОТО

На Закарпатье СБУ задержала преподавательницу Свалявского технического профессионального колледжа, которую подозревают в организации схемы фиктивного зачисления военнообязанных на дневную форму обучения для получения отсрочки от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла 700 долларов с человека.

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщила журналистам пресс-секретарь Управления СБУ в Закарпатской области Мария Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.





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По данным следствия, военнообязанных мужчин оформляли студентами дневной формы обучения, хотя фактически они не намеревались учиться. Это давало им основания для оформления отсрочки от мобилизации.

Сотрудница Свалявского технического профессионального колледжа была задержана во время получения денег.

По информации депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, речь идет о преподавательнице Ольге Цанько. Он утверждает, что к схеме также могла быть причастна преподаватель-методист Киевского энергетического профессионального колледжа Татьяна Коваленко.

"Через это заведение могли фиктивно зачислить около 10 военнообязанных", – сообщил Глагола.





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Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигуранток, в частности - в Свалявском техническом профессиональном колледже и Киевском энергетическом профессиональном колледже.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

В случае доказательства вины ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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