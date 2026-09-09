За $1000 обещал "устроить" в колледж для уклонения от мобилизации: на Ривненщине разоблачили преподавателя-депутата. ФОТО

В Ривненской области преподавателя аграрного колледжа и депутата районного совета подозревают в том, что он за 1000 долларов обещал помочь военнообязанному поступить в учебное заведение. По версии следствия, статус студента должен был дать мужчине возможность уклониться от мобилизации.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в течение июня–сентября 2026 года преподаватель попросил 1000 долларов за то, что повлияет на руководство колледжа и членов приемной комиссии и поможет зачислению абитуриента.

По данным следствия, конечной целью такого поступления было получение возможности избежать мобилизации в ряды ВСУ.

В начале сентября преподавателя задержали прямо в его рабочем кабинете после получения всей суммы — $1000.

Руководитель Ривненской областной прокуратуры сообщил мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд уже избрал ему меру пресечения.

В случае доказательства вины преподавателю грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование ведут следователи полиции Ривненской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.







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