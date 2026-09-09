За $1000 обещал "устроить" в колледж для уклонения от мобилизации: на Ривненщине разоблачили преподавателя-депутата. ФОТО
В Ривненской области преподавателя аграрного колледжа и депутата районного совета подозревают в том, что он за 1000 долларов обещал помочь военнообязанному поступить в учебное заведение. По версии следствия, статус студента должен был дать мужчине возможность уклониться от мобилизации.
Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение июня–сентября 2026 года преподаватель попросил 1000 долларов за то, что повлияет на руководство колледжа и членов приемной комиссии и поможет зачислению абитуриента.
По данным следствия, конечной целью такого поступления было получение возможности избежать мобилизации в ряды ВСУ.
В начале сентября преподавателя задержали прямо в его рабочем кабинете после получения всей суммы — $1000.
Руководитель Ривненской областной прокуратуры сообщил мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд уже избрал ему меру пресечения.
В случае доказательства вины преподавателю грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование ведут следователи полиции Ривненской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль