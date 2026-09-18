Лікар за $16 тис. обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та оформити бронювання на Рівненщині, - прокуратура. ФОТО

43-річного лікаря одного з медзакладів Рівненського району підозрюють у вимаганні $16 тис. за вплив на працівників ТЦК та СП, працевлаштування військовозобов’язаного та подальше оформлення бронювання від мобілізації.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, лікар запевнив знайомого, що може допомогти йому уникнути мобілізації. Зокрема, підозрюваний нібито мав вплинути на посадовців ТЦК та СП, щоб військовозобов’язаного зняли з розшуку.

Крім того, медик обіцяв організувати працевлаштування чоловіка в одній з установ області, що надалі мало стати підставою для оформлення бронювання.

За свої послуги лікар, за версією слідства, попросив $16 тис. Із цієї суми $11 тис. призначалися за вплив на рішення щодо зняття чоловіка з розшуку та пошук місця роботи. Ще $5 тис. він мав отримати після працевлаштування та оформлення бронювання.





14 вересня правоохоронці викрили медика під час отримання першої частини грошей у його автомобілі. Під час обшуків за місцем проживання та в машині вилучили гроші, мобільний телефон, документацію та автомобіль.

Лікаря затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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