Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 18 сентября, - Воздушные силы

Вечером 18 сентября в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

Реактивные БПЛА из Брянской обл., РФ - в Черниговскую область, курс юго-западный, - сообщалось в 19:34.

Реактивный БПЛА на юге Винницкой области, движется в северо-западном направлении, - сообщалось в 19:39.

В Хмельницкую область, в направлении н.п. Новая Ушица, - сообщалось в 19:53.

В 19:58 ВС сообщили:

Ситуация с реактивными БПЛА:

на юге Харьковской области, курс на Днепропетровскую область;

на юге Черниговской области, курс на Киевскую область;

на юге от Запорожья, курс на запад; на востоке от Херсона, курс на север.

Реактивный БПЛА на юге от населенного пункта Городок в Хмельницкой области, курс на Тернопольскую область, - сообщалось в 20:00.

БПЛА направляется на Харьков с севера, - сообщалось в 20:02.

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