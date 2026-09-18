Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 18 сентября, - Воздушные силы
Вечером 18 сентября в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Реактивные БПЛА из Брянской обл., РФ - в Черниговскую область, курс юго-западный, - сообщалось в 19:34.
Реактивный БПЛА на юге Винницкой области, движется в северо-западном направлении, - сообщалось в 19:39.
В Хмельницкую область, в направлении н.п. Новая Ушица, - сообщалось в 19:53.
В 19:58 ВС сообщили:
Ситуация с реактивными БПЛА:
- на юге Харьковской области, курс на Днепропетровскую область;
- на юге Черниговской области, курс на Киевскую область;
- на юге от Запорожья, курс на запад; на востоке от Херсона, курс на север.
Реактивный БПЛА на юге от населенного пункта Городок в Хмельницкой области, курс на Тернопольскую область, - сообщалось в 20:00.
БПЛА направляется на Харьков с севера, - сообщалось в 20:02.
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