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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 18 вересня: у Тернополі лунали вибухи (оновлено)

шахеди

Ввечері 18 вересня в повітряному просторі України фіксується рух російських реактивнх безпілотників. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

Реактивні БпЛА з Брянської обл., рф - на Чернігівщину, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:34.

Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок, - повідомлялося о 19:39.

На Хмельниччину, в напрямку н.п. Нова Ушиця, - повідомлялося о 19:53.

О 19:58 ПС повідомили:

Ситуація по реактивних БпЛА:

  • на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину;
  • на півдні Чернігівщини, курс на Київщину;
  • на півдні від Запоріжжя, курс на захід; на сході від Херсону, курс на північ.

Реактивний БпЛА на півдні від н.п. Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину, - повідомлялося о 20:00.

БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 20:02.

Оновлення

Реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півночі, - повідомлялося о 20:05.

Реактивні БпЛА в р-ні Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний, - повідомлялося о 20:12.

БпЛА на Тернопіль зі сходу, - повідомлялося 20:13.

Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Хмельового та Бобринця курс північно-західний, - повіомлялося о 20:29.

Реактивні БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища західний, - повідомлялося о 20:35. 

Оновлення

Реактивні БпЛА на Київщині в р-ні Миронівки та Кагарлика курс північно-західний, - повідомлялося о 21:07.

Реактивний БпЛА на Черкащині в р-ні Ірдиня курс північно-західний, - повідомлялося о 21:08.

Реактивні БпЛА на Дніпропетровщині в р-ні Черкаського курс південний (Дніпро), - повідомлялося о 21:10.

Реактивні БпЛА в р-ні Козина вектором руху на Васильків, - повідомлялося о 21:33.

Реактивний БпЛА в напрямку н.п. Затока, Овідіополь на Одещині з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 21:40. 

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5923) атака (2117) Повітряні сили (3788)
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Топ коментарі
+4
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18.09.2026 21:04 Відповісти
+2
Відстань між Буковелем та Тернополем по прямій (по азимуту) становить приблизно 159 кілометрів.
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18.09.2026 20:45 Відповісти
+2
Тільки- що гахнуди по Павлограду.
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18.09.2026 20:47 Відповісти

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