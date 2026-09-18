Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 18 вересня: у Тернополі лунали вибухи (оновлено)
Ввечері 18 вересня в повітряному просторі України фіксується рух російських реактивнх безпілотників. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Реактивні БпЛА з Брянської обл., рф - на Чернігівщину, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:34.
Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок, - повідомлялося о 19:39.
На Хмельниччину, в напрямку н.п. Нова Ушиця, - повідомлялося о 19:53.
О 19:58 ПС повідомили:
Ситуація по реактивних БпЛА:
- на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину;
- на півдні Чернігівщини, курс на Київщину;
- на півдні від Запоріжжя, курс на захід; на сході від Херсону, курс на північ.
Реактивний БпЛА на півдні від н.п. Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину, - повідомлялося о 20:00.
БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 20:02.
Оновлення
Реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півночі, - повідомлялося о 20:05.
Реактивні БпЛА в р-ні Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний, - повідомлялося о 20:12.
БпЛА на Тернопіль зі сходу, - повідомлялося 20:13.
- У Тернополі лунали вибухи, повідомляє Суспільне.
Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Хмельового та Бобринця курс північно-західний, - повіомлялося о 20:29.
Реактивні БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища західний, - повідомлялося о 20:35.
Оновлення
Реактивні БпЛА на Київщині в р-ні Миронівки та Кагарлика курс північно-західний, - повідомлялося о 21:07.
Реактивний БпЛА на Черкащині в р-ні Ірдиня курс північно-західний, - повідомлялося о 21:08.
Реактивні БпЛА на Дніпропетровщині в р-ні Черкаського курс південний (Дніпро), - повідомлялося о 21:10.
Реактивні БпЛА в р-ні Козина вектором руху на Васильків, - повідомлялося о 21:33.
Реактивний БпЛА в напрямку н.п. Затока, Овідіополь на Одещині з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 21:40.
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