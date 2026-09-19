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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 516 430 человек (+1 520 за сутки), 12 352 танка, 50 011 артиллерийских систем, 25 357 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 516 430 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 516 430 (+1 520) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 352 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 357 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 50 011 (+73) шт.
  • РСЗО – 2 143 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 657 (+11) шт.
  • самолетов – 442 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 672 (+16) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 524 132 (+1 816) шт.
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 150 922 (+480) шт.
  • специальная техника – 4 703 (+2) ед.

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Потери противника по состоянию на утро 19 сентября

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Генштаб ВС (8767) боевые действия (6697) война в Украине (9198)
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