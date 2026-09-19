Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 516 430 осіб (+1 520 за добу), 12 352 танки, 50 011 артсистем, 25 357 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 516 430 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 516 430 (+1 520) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 352 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.

артилерійських систем – 50 011 (+73) од.

РСЗВ – 2 143 (+1) од.

засоби ППО – 1 657 (+11) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.

спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.

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