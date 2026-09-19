Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 516 430 осіб (+1 520 за добу), 12 352 танки, 50 011 артсистем, 25 357 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 516 430 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 516 430 (+1 520) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 352 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.
- артилерійських систем – 50 011 (+73) од.
- РСЗВ – 2 143 (+1) од.
- засоби ППО – 1 657 (+11) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.
- спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.
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589! одиниць знищеної техніки та 1520!!! чумардосів за день.
Спецтехніка норм, логістика файно, ППО, НРК та арта супер.
Арта перевалила за 50 000!
Результативність ППО перевалила за 530 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 516 000 це більше ніж все населення Белгородської області.