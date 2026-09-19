СВРУ раскрыла схему вербовки иностранцев в армию РФ: установлены 27 граждан Йемена

Служба внешней разведки Украины выявила как минимум 27 граждан Йемена, которых российская сторона планирует привлечь к войне против Украины. К оформлению этих людей непосредственно причастны военные структуры РФ, что свидетельствует о налаженном административном механизме вербовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

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Как Россия легализует иностранцев перед вербовкой в армию

В июле 2026 года начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске лейтенант К. Первушин обратился в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой легализовать пребывание отдельных граждан Йемена на территории России.

Цель обращения — после легализации с этими людьми планировали заключить контракты на военную службу.

Юридической основой для такой легализации стал указ Путина № 821 от 5 ноября 2025 года, который ввел временный порядок приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство. Формально документ является миграционной нормой, однако на практике он используется как инструмент поставки живой силы для войны против Украины.

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По устоявшейся схеме сначала иностранца легализуют в России по упрощенной процедуре, а уже потом оформляют на контрактную службу. Таким образом, вербовка иностранных граждан в армию РФ приобретает системный характер с привлечением пограничной службы ФСБ и профильных военкоматов.

Среди потенциальных наемников есть родившиеся в 2006 и 2007 годах

Как отметили в СВРУ, среди установленных граждан Йемена есть лица, родившиеся в 2006 и 2007 годах, то есть совсем молодые люди, которых Кремль готов бросать на войну за деньги и обещание легального статуса в России.

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