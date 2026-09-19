Еще 15 украинцев вернули с временно оккупированных РФ территорий, - Лубинец

На подконтрольную правительству Украины территорию вернулись из-под оккупации еще 15 граждан.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, на этот раз на подконтрольную правительству Украины территорию вернулись 15 граждан. Самой пожилой из них — 96 лет, самому молодому — 49.



Важную роль в эвакуации сыграли международная компания с украинскими корнями МХП и ее основатель и генеральный директор Юрий Косюк.

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Истории людей

Из временно оккупированного села Железный Порт в Херсонской области вернули 96-летнюю женщину, ее дочь и зятя.

Вокруг — обстрелы, перебои с электричеством, нехватка продуктов. Женщина нуждалась в постоянной помощи, а ее зять передвигался с аппаратом Илизарова. Самостоятельно пройти этот путь они не могли. Здесь их ждал внук. Теперь эта долгая и тяжелая дорога позади. Семья — в безопасности, а он наконец-то рядом со своими близкими и может о них заботиться.

Еще одна история — о 74-летнем мужчине из Каховки, который годами оставался в оккупации, потому что боялся, что его отъезд может навредить сыну.

Сын находился в российском плену, поэтому отец не решался покинуть оккупированную территорию. Только в 2025 году, после освобождения сына, он решил уехать. Но к тому времени его собственное здоровье резко ухудшилось. Мужчина перенес тяжелый инсульт, у него частичный правосторонний паралич и воспаление нижнечелюстной железы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ему помогают восстановить документы и стабилизировать состояние. Впереди — встреча с родными, которой он ждал годами.

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"Для некоторых людей возвращение начинается без документов — они были утеряны или уже просрочены. В условиях оккупации даже украинский паспорт, который должен быть просто документом, может стать причиной новых трудностей.

У каждого, кто возвращается, своя причина ждать этот день. Кто-то наконец сможет обнять родных после лет оккупации. Кто-то — попасть к врачам. А кто-то — просто оказаться в безопасности. И для каждого это означает одно: больше не жить в страхе", — подчеркнул Лубинец.

Он также поблагодарил Международный комитет Красного Креста, МБФ "Каритас Украины", представителей государственных органов, гуманитарные организации, медиков, социальных работников и всех специалистов, которые помогают возвращать наших граждан.