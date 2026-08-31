Из зоны оккупации спасли еще 39 детей и молодых украинцев: их заставляли петь гимн РФ и готовили к службе в российской армии

На прошлой неделе с временно оккупированных территорий удалось вывезти 39 детей и молодых украинцев. Среди них - 14-летний мальчик, которому угрожали забрать из семьи за отказ ходить в оккупационную школу, а также двое 21-летних юношей, которых пытались призыв в российскую армию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба. Возвращение состоялось при поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

14-летнему мальчику угрожали забрать из семьи

По словам Кулебы, 14-летнему Сергею российские военные в балаклавах угрожали забрать из семьи, если он не будет посещать оккупационную школу.

Там мальчика заставляли изучать российскую версию истории и петь гимн РФ. За упоминание об Украине, как утверждает Кулеба, ребенку угрожали постановкой на учет в социальные службы.

Читайте: Двоих детей вернули из оккупации к отцу, пережившему российский плен

Российский паспорт, медкомиссия и повестка

Среди тех, кому удалось уехать, также 21-летний Виктор. По словам Кулебы, в его дом регулярно приходили вооруженные российские военные с обысками и обвиняли парня в шпионаже.

В конце концов его заставили получить российский паспорт, вместе с которым выдали направление на медицинскую комиссию для дальнейшей службы в армии РФ.

Еще один 21-летний украинец, Николай, столкнулся с милитаризацией во время учебы. Студентов заставляли посещать встречи с российскими военными и обучали управлению беспилотниками. После окончания университета молодой человек получил повестку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первая леди США помогла вернуть в семью ещё одного украинского ребёнка

Save Ukraine: из-под оккупации вернули уже более 1500 детей

Сейчас вернувшиеся украинцы проходят реабилитацию в центрах "Надія і відновлення", где получают психологическую помощь, поддержку в оформлении документов и жилье.

По данным Save Ukraine, в целом организация помогла вернуть из оккупации уже более 1500 украинских детей.

"Тысячи детей по-прежнему находятся в оккупации, где враг пытается стереть их идентичность и превратить в оружие. Поэтому наша борьба за каждого из них продолжается", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще 11 детей вернули из временно оккупированной Херсонской области