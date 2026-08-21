Двоих детей вернули из оккупации к отцу, пережившему российский плен

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих украинцев - Дмитрия, Киру и Дарину. Для двоих детей это стало воссоединением с отцом, который пережил российский плен и сейчас проходит реабилитацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о возвращении сообщили в инициативе Bring Kids Back UA.

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Дмитрий и Кира годами были разлучены с отцом

В начале полномасштабного вторжения отец Дмитрия и Киры находился в другой области, тогда как дети остались в оккупированной зоне вместе с мамой, бабушкой и дедушкой.

Дмитрий успел окончить лишь четыре класса украинской школы. Когда продолжать обучение онлайн стало невозможно, он был вынужден перейти в российское учебное заведение.

Там, по данным Bring Kids Back UA, детям навязывали российскую пропаганду, рассказывали о "военной славе" РФ и агитировали вступать в "Юнармию".

Кира должна была пойти в детский сад, но ее семья отказалась от российского учреждения. Из-за этого близкие девочки подвергались давлению и угрозам со стороны оккупационной администрации.

Теперь Дмитрий и Кира вместе с мамой находятся на подконтрольной Украине территории и смогут воссоединиться с отцом.

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Дарья осталась одна после смерти матери

Отдельно с помощью отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" из зоны оккупации удалось вывезти Дарью.

До полномасштабной войны она жила с мамой в Херсонской области. Отца девушка потеряла еще в детстве, а в 2024 году умерла ее мать. После этого Дарья осталась одна на оккупированной территории.

Она окончила девять классов украинской школы, однако в дальнейшем была вынуждена продолжать обучение уже по российской программе. Также успела завершить два курса университета.

По словам Дарины, российские военные проводили у неё обыски и расспрашивали об отношении к ВСУ и контактах с людьми на подконтрольной Украине территории.

После возвращения девушка планирует продолжить обучение в украинском университете и строить жизнь на свободной территории Украины.

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