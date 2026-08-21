Двох дітей повернули з окупації до батька, який пережив російський полон

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох українців – Дмитра, Кіру та Дарину. Для двох дітей це стало возз’єднанням із батьком, який пережив російський полон і нині проходить реабілітацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про повернення повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

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Дмитро і Кіра роками були розлучені з батьком

На початку повномасштабного вторгнення батько Дмитра та Кіри перебував в іншій області, тоді як діти залишилися в окупації разом із мамою, бабусею та дідусем.

Дмитро встиг закінчити лише чотири класи української школи. Коли продовжувати навчання онлайн стало неможливо, він був змушений перейти до російського закладу освіти.

Там, за даними Bring Kids Back UA, дітям нав’язували російську пропаганду, розповідали про "військову славу" РФ та агітували вступати до "Юнармії".

Кіра мала піти до дитячого садка, але її родина відмовилася від російського закладу. Через це близькі дівчинки зазнавали тиску та погроз з боку окупаційної адміністрації.

Тепер Дмитро і Кіра разом із мамою перебувають на підконтрольній Україні території та зможуть возз’єднатися з батьком.

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Дарина залишилася сама після смерті матері

Окремо за допомогою загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" з окупації вдалося вивезти Дарину.

До повномасштабної війни вона жила з мамою на Херсонщині. Батька дівчина втратила ще в дитинстві, а у 2024 році померла її мати. Після цього Дарина залишилася сама на окупованій території.

Вона закінчила дев’ять класів української школи, однак надалі була змушена продовжувати навчання вже за російською програмою. Також встигла завершити два курси університету.

За словами Дарини, російські військові проводили у неї обшуки та розпитували про ставлення до ЗСУ і контакти з людьми на підконтрольній Україні території.

Після повернення дівчина планує продовжити навчання в українському університеті та будувати життя на вільній території України.

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