Погрожували мобілізувати та вбити: з окупації повернули ще 28 українських дітей і підлітків, - Кулеба

З тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути ще 28 українських дітей і молодих людей. Серед них – юнаки, яких окупанти намагалися втягнути до російської армії, а одного з них разом із родиною погрожували спалити живцем, якщо він не отримає паспорт РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів очільник Save Ukraine Микола Кулеба.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Погрожували армією та змушували отримувати паспорт РФ

Серед врятованих – 18-річний українець, якого в окупації змусили навчатися на оператора дронів. Після цього він потрапив до списків на першочергову мобілізацію. В університеті хлопця примушували підписати контракт із російською армією, погрожуючи відрахуванням.

Іншому 18-річному хлопцю, за словами Кулеби, погрожували спалити його разом із родиною живцем, якщо він відмовиться отримувати російський паспорт. У школі озброєні російські військові влаштовували обшуки учнів, а одного разу класна керівниця принесла юнакові повістку до армії просто під час уроку.

Також вдалося повернути 20-річного хлопця, який був свідком примусу людей до участі у псевдореферендумі. Після його повноліття окупанти почали тиснути на нього, вимагаючи вступати до армії РФ.

Читайте: Перша леді США допомогла повернути до родини ще одну українську дитину

Повернуті проходять відновлення

Нині врятовані перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку та допомогу з оформленням документів.

До операції з повернення також долучилися WeAreAllUkrainians, БФ "Хуманіті" та Об’єднаний центр з координації пошуку й звільнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з російської окупації вже 2425 дітей, - Лубінець