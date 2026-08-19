Погрожували мобілізувати та вбити: з окупації повернули ще 28 українських дітей і підлітків, - Кулеба
З тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути ще 28 українських дітей і молодих людей. Серед них – юнаки, яких окупанти намагалися втягнути до російської армії, а одного з них разом із родиною погрожували спалити живцем, якщо він не отримає паспорт РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів очільник Save Ukraine Микола Кулеба.
Погрожували армією та змушували отримувати паспорт РФ
Серед врятованих – 18-річний українець, якого в окупації змусили навчатися на оператора дронів. Після цього він потрапив до списків на першочергову мобілізацію. В університеті хлопця примушували підписати контракт із російською армією, погрожуючи відрахуванням.
Іншому 18-річному хлопцю, за словами Кулеби, погрожували спалити його разом із родиною живцем, якщо він відмовиться отримувати російський паспорт. У школі озброєні російські військові влаштовували обшуки учнів, а одного разу класна керівниця принесла юнакові повістку до армії просто під час уроку.
Також вдалося повернути 20-річного хлопця, який був свідком примусу людей до участі у псевдореферендумі. Після його повноліття окупанти почали тиснути на нього, вимагаючи вступати до армії РФ.
Повернуті проходять відновлення
Нині врятовані перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку та допомогу з оформленням документів.
До операції з повернення також долучилися WeAreAllUkrainians, БФ "Хуманіті" та Об’єднаний центр з координації пошуку й звільнення.
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