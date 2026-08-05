Україна повернула з російської окупації вже 2425 дітей, - Лубінець

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 2425 дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили після початку повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Підтверджено понад 20 тисяч випадків депортації

За словами омбудсмана, українська сторона вже підтвердила 20 610 випадків депортації та примусового переміщення дітей Росією.

"Побачити наслідки російських злочинів на власні очі – набагато сильніше, ніж прочитати про них у звіті", – наголосив Лубінець.

Він закликав українських послів сприяти організації візитів міжнародних делегацій до Центрів захисту прав дитини, щоб іноземні партнери могли безпосередньо побачити наслідки російських злочинів.

Повернення дітей триває

За словами Лубінця, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2425 українських дітей.

Робота з пошуку та повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей триває.

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