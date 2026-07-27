Ще 6 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої території Херсонщини
Із тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Це дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років", - зазначив Прокудін. Він заявив, що окупанти чинили на них тиск і намагалися позбавити української ідентичності.
"На щастя, завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA та благодійній організації Save Ukraine вони вже в безпеці та отримують необхідну допомогу", - зауважив Прокудін.
Додамо, що станом на липень до України повернули 2368 дітей, примусово переміщених Росією від початку повномасштабної війни.
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