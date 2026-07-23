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Новини Повернення дітей з окупації
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6 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію

Із загарбаної Херсонщини повернули ще шістьох дітей

Ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років.

Повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед тих, кого вдалося врятувати, - 17-річний хлопець, який пережив окупацію та наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Окупанти змушували його вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах, а згодом намагалися втягнути у російську систему військового обліку. Сьогодні цей хлопець, як і ще п’ятеро дітей, перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу, - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Кожне повернення - це боротьба за дитинство, яке Росія намагається в них забрати. Ворог не лише окуповує території - він намагається впливати на свідомість дітей, позбавляти їх української ідентичності та майбутнього", - заявив Прокудін.

Лише від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вже вдалося повернути 116 дітей.

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діти (5668) окупація (7005) Херсонська область (6850)
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