6 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію

Ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років.



Повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед тих, кого вдалося врятувати, - 17-річний хлопець, який пережив окупацію та наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Окупанти змушували його вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах, а згодом намагалися втягнути у російську систему військового обліку. Сьогодні цей хлопець, як і ще п’ятеро дітей, перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу, - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Кожне повернення - це боротьба за дитинство, яке Росія намагається в них забрати. Ворог не лише окуповує території - він намагається впливати на свідомість дітей, позбавляти їх української ідентичності та майбутнього", - заявив Прокудін.

Лише від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вже вдалося повернути 116 дітей.

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