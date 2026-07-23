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Новости Возвращение детей из оккупации
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6 детей из временно оккупированной части Херсонщины вернули на подконтрольную Украине территорию

Из оккупированной Херсонщины вернули ещё шестерых детей

Еще шестеро детей из временно оккупированной части Херсонской области были возвращены на подконтрольную Украине территорию. Это девочки и мальчики в возрасте от 6 до 17 лет.

Возвращение стало возможным в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine", сообщает Цензор.НЕТ.

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Среди тех, кого удалось спасти, - 17-летний юноша, переживший оккупацию и последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Оккупанты заставляли его учить российский гимн, участвовать в пропагандистских мероприятиях, а впоследствии пытались втянуть в российскую систему воинского учета. Сегодня этот подросток, как и еще пятеро детей, находится в безопасности и получает необходимую помощь, - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Каждое возвращение - это борьба за детство, которое Россия пытается у них отнять. Враг не только оккупирует территории - он пытается влиять на сознание детей, лишать их украинской идентичности и будущего", - заявил Прокудин.

Только с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсонской области уже удалось вернуть 116 детей.

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