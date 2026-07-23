6 детей из временно оккупированной части Херсонщины вернули на подконтрольную Украине территорию

Еще шестеро детей из временно оккупированной части Херсонской области были возвращены на подконтрольную Украине территорию. Это девочки и мальчики в возрасте от 6 до 17 лет.



Возвращение стало возможным в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine", сообщает Цензор.НЕТ.

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Среди тех, кого удалось спасти, - 17-летний юноша, переживший оккупацию и последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Оккупанты заставляли его учить российский гимн, участвовать в пропагандистских мероприятиях, а впоследствии пытались втянуть в российскую систему воинского учета. Сегодня этот подросток, как и еще пятеро детей, находится в безопасности и получает необходимую помощь, - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Каждое возвращение - это борьба за детство, которое Россия пытается у них отнять. Враг не только оккупирует территории - он пытается влиять на сознание детей, лишать их украинской идентичности и будущего", - заявил Прокудин.

Только с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсонской области уже удалось вернуть 116 детей.

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