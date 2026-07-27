Еще 6 детей удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области
С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще шестерых детей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Это девочки и мальчики в возрасте от 6 до 17 лет", - отметил Прокудин. Он заявил, что оккупанты оказывали на них давление и пытались лишить их украинской идентичности.
"К счастью, благодаря президентской инициативе Bring Kids Back UA и благотворительной организации Save Ukraine они уже в безопасности и получают необходимую помощь", - отметил Прокудин.
Добавим, что по состоянию на июль в Украину вернули 2368 детей, принудительно перемещенных Россией с начала полномасштабной войны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль