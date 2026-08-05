Украина вернула из российской оккупации уже 2425 детей, - Лубинец
Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и из России 2425 детей, которых незаконно депортировали или принудительно переместили после начала полномасштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Подтверждено более 20 тысяч случаев депортации
По словам омбудсмена, украинская сторона уже подтвердила 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения детей Россией.
"Увидеть последствия российских преступлений собственными глазами - гораздо сильнее, чем прочитать о них в отчете", - подчеркнул Лубинец.
Он призвал украинских послов содействовать организации визитов международных делегаций в Центры защиты прав ребенка, чтобы иностранные партнеры могли воочию увидеть последствия российских преступлений.
Возвращение детей продолжается
По словам Лубинца, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2425 украинских детей.
Работа по поиску и возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией детей продолжается.
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