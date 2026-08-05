Украина вернула из российской оккупации уже 2425 детей, - Лубинец

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и из России 2425 детей, которых незаконно депортировали или принудительно переместили после начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Подтверждено более 20 тысяч случаев депортации

По словам омбудсмена, украинская сторона уже подтвердила 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения детей Россией.

"Увидеть последствия российских преступлений собственными глазами - гораздо сильнее, чем прочитать о них в отчете", - подчеркнул Лубинец.

Он призвал украинских послов содействовать организации визитов международных делегаций в Центры защиты прав ребенка, чтобы иностранные партнеры могли воочию увидеть последствия российских преступлений.

Возвращение детей продолжается

По словам Лубинца, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2425 украинских детей.

Работа по поиску и возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией детей продолжается.

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