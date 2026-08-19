Угрожали мобилизовать и убить: из-под оккупации вернули еще 28 украинских детей и подростков, - Кулеба
С временно оккупированных территорий и из России удалось вернуть еще 28 украинских детей и молодых людей. Среди них - юноши, которых оккупанты пытались втянуть в российскую армию, а одному из них вместе с семьей угрожали сжечь заживо, если он не получит паспорт РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Save Ukraine Николай Кулеба.
Угрожали армией и заставляли получать паспорт РФ
Среди спасенных – 18-летний украинец, которого в зоне оккупации заставили обучаться на оператора дронов. После этого он попал в списки на первоочередную мобилизацию. В университете парня заставляли подписать контракт с российской армией, угрожая отчислением.
Другому 18-летнему парню, по словам Кулебы, угрожали сжечь его вместе с семьей заживо, если он откажется получать российский паспорт. В школе вооруженные российские военные устраивали обыски учеников, а однажды классная руководительница принесла юноше повестку в армию прямо во время урока.
Также удалось вернуть 20-летнего парня, который был свидетелем принуждения людей к участию в псевдореферендуме. После его совершеннолетия оккупанты начали давить на него, требуя поступить в армию РФ.
Вернувшиеся проходят реабилитацию
Сейчас спасенные находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку и помощь в оформлении документов.
К операции по возвращению также присоединились WeAreAllUkrainians, БФ "Гуманити" и Объединенный центр по координации поиска и освобождения.
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