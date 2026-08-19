Угрожали мобилизовать и убить: из-под оккупации вернули еще 28 украинских детей и подростков, - Кулеба

С временно оккупированных территорий и из России удалось вернуть еще 28 украинских детей и молодых людей. Среди них - юноши, которых оккупанты пытались втянуть в российскую армию, а одному из них вместе с семьей угрожали сжечь заживо, если он не получит паспорт РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Save Ukraine Николай Кулеба.

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Угрожали армией и заставляли получать паспорт РФ

Среди спасенных – 18-летний украинец, которого в зоне оккупации заставили обучаться на оператора дронов. После этого он попал в списки на первоочередную мобилизацию. В университете парня заставляли подписать контракт с российской армией, угрожая отчислением.

Другому 18-летнему парню, по словам Кулебы, угрожали сжечь его вместе с семьей заживо, если он откажется получать российский паспорт. В школе вооруженные российские военные устраивали обыски учеников, а однажды классная руководительница принесла юноше повестку в армию прямо во время урока.

Также удалось вернуть 20-летнего парня, который был свидетелем принуждения людей к участию в псевдореферендуме. После его совершеннолетия оккупанты начали давить на него, требуя поступить в армию РФ.

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Вернувшиеся проходят реабилитацию

Сейчас спасенные находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку и помощь в оформлении документов.

К операции по возвращению также присоединились WeAreAllUkrainians, БФ "Гуманити" и Объединенный центр по координации поиска и освобождения.

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