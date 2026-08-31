З окупації врятували ще 39 дітей та молодих українців: їх змушували співати гімн РФ і готували до служби в російській армії

Минулого тижня з тимчасово окупованих територій вдалося вивезти 39 дітей та молодих українців. Серед них – 14-річний хлопець, якого погрожували забрати з родини за відмову ходити до окупаційної школи, а також двоє 21-річних юнаків, яких намагалися залучити до російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба. Повернення відбулося за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

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14-річного хлопця погрожували забрати з родини

За словами Кулеби, 14-річного Сергія російські військові в балаклавах погрожували забрати з родини, якщо він не відвідуватиме окупаційну школу.

Там хлопця змушували вивчати російську версію історії та співати гімн РФ. За згадку про Україну, як стверджує Кулеба, дитині погрожували постановкою на облік соціальних служб.

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Російський паспорт, медкомісія та повістка

Серед тих, кому вдалося виїхати, також 21-річний Віктор. За словами Кулеби, до його будинку регулярно приходили озброєні російські військові з обшуками та звинувачували хлопця у шпигунстві.

Зрештою його змусили отримати російський паспорт, разом із яким видали направлення на медичну комісію для подальшої служби в армії РФ.

Ще один 21-річний українець, Микола, зіткнувся з мілітаризацією під час навчання. Студентів примушували відвідувати зустрічі з російськими військовими та навчали керувати безпілотниками. Після закінчення університету юнак отримав повістку.

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Save Ukraine: з окупації повернули вже понад 1500 дітей

Нині повернуті українці проходять реабілітацію у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну допомогу, підтримку з оформленням документів та житло.

За даними Save Ukraine, загалом організація допомогла повернути з окупації вже понад 1500 українських дітей.

"Тисячі дітей усе ще залишаються в окупації, де ворог намагається стерти їхню ідентичність та перетворити на зброю. Тому наша боротьба за кожного з них триває", – наголосив Кулеба.

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