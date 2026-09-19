Дания внеочередно передает Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов

Дания передает внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около 275 млн долл.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, эти средства будут направлены на укрепление потенциала ПВО Украины в критический осенне-зимний период.

Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил своего датского коллегу Йеппе Брууса за выполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора ранее на этой неделе.

Читайте также: Когда Украина остро нуждается в мощной ПВО, мы должны пообещать ее предоставить, - премьер-министр Дании Фредериксен

Помощь от Дании

С начала полномасштабного российского вторжения Дания остается одним из лидеров в оказании военной помощи Украине и последовательно развивает новые эффективные форматы сотрудничества.

"Благодарим правительство и парламент Дании за принципиальную позицию и поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против наших союзников", — говорится в сообщении Минобороны.

Читайте также: Дания ускорит предоставление Украине пакета помощи после атаки РФ на вертолет