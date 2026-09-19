Дания внеочередно передает Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов
Дания передает внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около 275 млн долл.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, эти средства будут направлены на укрепление потенциала ПВО Украины в критический осенне-зимний период.
Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил своего датского коллегу Йеппе Брууса за выполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора ранее на этой неделе.
Помощь от Дании
С начала полномасштабного российского вторжения Дания остается одним из лидеров в оказании военной помощи Украине и последовательно развивает новые эффективные форматы сотрудничества.
"Благодарим правительство и парламент Дании за принципиальную позицию и поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против наших союзников", — говорится в сообщении Минобороны.
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