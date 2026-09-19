Данія позачергово передає Україні пакет військової допомоги на $275 млн

Данія передає позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги Україні вартістю близько 275 млн дол.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період.

Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував своєму данському колезі Єппе Бруусу за виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови раніше цього тижня.

Також читайте: Коли Україна гостро потребує потужної ППО, ми повинні пообіцяти її надати, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Допомога від Данії

Від початку повномасштабного російського вторгнення Данія залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці.

"Вдячні Уряду і Парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Також читайте: Данія прискорить надання Україні пакету допомоги після атаки РФ на вертоліт