Данія позачергово передає Україні пакет військової допомоги на $275 млн
Данія передає позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги Україні вартістю близько 275 млн дол.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період.
Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував своєму данському колезі Єппе Бруусу за виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови раніше цього тижня.
Допомога від Данії
Від початку повномасштабного російського вторгнення Данія залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці.
"Вдячні Уряду і Парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників", - йдеться в повідомленні Міноборони.
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