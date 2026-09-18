Данія прискорить надання Україні пакету допомоги після атаки РФ на вертоліт

Данія прискорює надання пакету допомоги Україні після того, як російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь Данії

Як зазначили в уряді, новий пакет допомоги для України оцінюється в 1,8 млрд данських крон (276 млн доларів) і буде спрямований на потреби протиповітряної оборони.

"Якщо росіяни думають, що можуть нас залякати, то наша відповідь - посилити підтримку України ще швидше, ніж ми планували", – заявив журналістам міністр оборони Єппе Бруус.

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Що передувало

Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.

У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

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