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Новини Провокації РФ в Європі
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Данія прискорить надання Україні пакету допомоги після атаки РФ на вертоліт

Данія прискорить надання Україні пакету допомоги

Данія прискорює надання пакету допомоги Україні після того, як російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь Данії

Як зазначили в уряді, новий пакет допомоги для України оцінюється в 1,8 млрд данських крон (276 млн доларів) і буде спрямований на потреби протиповітряної оборони.

"Якщо росіяни думають, що можуть нас залякати, то наша відповідь - посилити підтримку України ще швидше, ніж ми планували", – заявив журналістам міністр оборони Єппе Бруус.

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Що передувало

  • Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.
  • У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

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