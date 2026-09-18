Дания ускорит предоставление Украине пакета помощи после атаки РФ на вертолет
Дания ускоряет предоставление пакета помощи Украине после того, как российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Ответ Дании
Как отметили в правительстве, новый пакет помощи для Украины оценивается в 1,8 млрд датских крон (276 млн долларов) и будет направлен на нужды противовоздушной обороны.
"Если россияне думают, что могут нас запугать, то наш ответ - усилить поддержку Украины еще быстрее, чем мы планировали", - заявил журналистам министр обороны Йеппе Бруус.
Что предшествовало
- Напомним, Дания вызвала посла РФ после того, как 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.
- В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.
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