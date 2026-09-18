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Новости Провокации РФ в Европе
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Дания ускорит предоставление Украине пакета помощи после атаки РФ на вертолет

Дания ускорит предоставление Украине пакета помощи

Дания ускоряет предоставление пакета помощи Украине после того, как российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Ответ Дании

Как отметили в правительстве, новый пакет помощи для Украины оценивается в 1,8 млрд датских крон (276 млн долларов) и будет направлен на нужды противовоздушной обороны.

"Если россияне думают, что могут нас запугать, то наш ответ - усилить поддержку Украины еще быстрее, чем мы планировали", - заявил журналистам министр обороны Йеппе Бруус.

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Что предшествовало

  • Напомним, Дания вызвала посла РФ после того, как 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.
  • В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

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