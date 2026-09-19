Враг атаковал реактивным "Шахедом" объект торговой инфраструктуры Кривого Рога: горят продуктовые склады

Сегодня, 19 сентября, российские войска нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщили глава ОГА Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что враг нанес удар реактивным "Шахедом" по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе города. Загорелись продуктовые склады.

Информация о пострадавших уточняется

"Приступили к аварийно-спасательной операции. Вражеские БПЛА летят на сверхнизких высотах", — написал Вилкул.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по ТЦ в Днепре: четверо пострадавших, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)