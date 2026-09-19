Враг атаковал реактивным "Шахедом" объект торговой инфраструктуры Кривого Рога: горят продуктовые склады
Сегодня, 19 сентября, российские войска нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщили глава ОГА Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что враг нанес удар реактивным "Шахедом" по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе города. Загорелись продуктовые склады.
Информация о пострадавших уточняется
"Приступили к аварийно-спасательной операции. Вражеские БПЛА летят на сверхнизких высотах", — написал Вилкул.
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