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Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
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Враг атаковал реактивным "Шахедом" объект торговой инфраструктуры Кривого Рога: горят продуктовые склады

Россия атаковала Кривой Рог

Сегодня, 19 сентября, российские войска нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщили глава ОГА Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что враг нанес удар реактивным "Шахедом" по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе города. Загорелись продуктовые склады.

Информация о пострадавших уточняется

"Приступили к аварийно-спасательной операции. Вражеские БПЛА летят на сверхнизких высотах", — написал Вилкул.

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Кривой Рог (1633) обстрел (35497) Днепропетровская область (5719) Криворожский район (472)
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