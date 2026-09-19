Враг ударил по ТЦ в Днепре: двое пострадавших, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Вечером 19 сентября российские захватчики вновь атаковали Днепр. В результате атаки в городе возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Город снова под ударом

"Враг вновь атаковал Днепр. В городе вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Обновление

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что россияне ударили по торговому центру.

"Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Произошел пожар. Россия действует по своей привычной тактике – бьет по бизнесу и предприятиям", - говорится в сообщении.

Чиновник призвал жителей Днепра и области внимательно следить за сообщениями Воздушных сил и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В 18:32 Ганжа сообщил, что в результате атаки РФ пострадали два человека.

Видео из соцсетей

Атака на Днепр утром 19 сентября

Напомним, что утром 19 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара повреждены складские помещения, возник пожар.

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