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Новини Атака на Дніпро
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Ворог вдарив по ТЦ у Дніпрі: четверо постраждалих, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 19 вересня російські загарбники знову атакували Дніпро. Внаслідок атаки у місті зайнялася пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Місто знову під ударом 

"Ворог знову атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа", - сказано в повідомленні. 

Наразі інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Оновлення

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що росіяни вдарили по торговому центру. 

"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа. Росія діє за своєю звичною тактикою – б’є по бізнесу та підприємствах", - сказано в повідомленні.

Посадовець закликав мешканців Дніпра та області уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

О 18:32 Ганжа повідомив, що внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей.

О 20:03 Ганжа повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на торговий центр зросла до трьох.

О 20:51 глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. 

атака на Дніпро

Відео із соцмереж

Згодом очільник ОВА Ганжа показав кадри наслідків ворожої атаки на ТЦ.

атака на Дніпро 19 вересня

атака на Дніпро 19 вересня

атака на Дніпро 19 вересня

атака на Дніпро 19 вересня

атака на Дніпро 19 вересня

атака на Дніпро 19 вересня

атака на Дніпро 19 вересня

Атака на Дніпро вранці 19 вересня 

Нагадаємо, що вранці 19 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа.

Читайте також: Росіяни вдарили по Дніпру: пошкоджені склади, сталася пожежа

Автор: 

Дніпро (3174) пожежа (4502) атака (2121) Дніпропетровська область (5285) Дніпровський район (505)
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Топ коментарі
+7
Зєльоная вова, гдє перехоплювачи?! Пі@ар гнойний
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19.09.2026 18:34 Відповісти
+7
4,5 роки мацковити майже не гатили по ТРЦ , великим складам та логістичним центрам , та навіть по металургійним заводам в тилу і ось ЦАР доручив СБУ Хмари провести Видатну Операцію по 40-денному примусу Путла Поганого до миру через спалення китайських труселів та іншого мотлоху на Вайлберіз, підстрелення пари нікчемних суховантажів на Азовському Морі та пошкодження частини устаткування на мацковитських НПЗ ( мабуть, щоб Путло підвищило експорт сирої нафти до Європи та Індії ) ... і ось озверіле та розлючене Путло з'їхало з катушок !

А ЦАР на початку серпня радісно доповів пересічним , що та Видатна Операція досягла запланованої мети . Ось і маємо тотальний мацковитський погром та терор в прифронтових областях та Києві, а також на півдні Правобережжя ... а ЦАР с ЦАРИЦЕЮ та свитою із СлугТогоНароду насолоджується в Буковелі зустрічами з поважними європейськими панами та паніхами !

Кожному своє , чи не так , щасливі переможці73%?!
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19.09.2026 19:18 Відповісти
+6
Будуть тільки обіцяти.
Злочинний саботаж на державному рівні по заказу ляльководів цієї війни,яким підкоряються Зелений, тромб,путлер.
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19.09.2026 19:10 Відповісти

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