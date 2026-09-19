Ворог вдарив по ТЦ у Дніпрі: четверо постраждалих, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 19 вересня російські загарбники знову атакували Дніпро. Внаслідок атаки у місті зайнялася пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Місто знову під ударом

"Ворог знову атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа", - сказано в повідомленні.

Наразі інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Оновлення

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що росіяни вдарили по торговому центру.

"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа. Росія діє за своєю звичною тактикою – б’є по бізнесу та підприємствах", - сказано в повідомленні.

Посадовець закликав мешканців Дніпра та області уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

О 18:32 Ганжа повідомив, що внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей.

О 20:03 Ганжа повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на торговий центр зросла до трьох.

О 20:51 глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Відео із соцмереж

Згодом очільник ОВА Ганжа показав кадри наслідків ворожої атаки на ТЦ.

Атака на Дніпро вранці 19 вересня

Нагадаємо, що вранці 19 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа.

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