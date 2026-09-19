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Новини Атака на Дніпро
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Росіяни вдарили по Дніпру: пошкоджені склади, сталася пожежа

Росіяни вдарили по продуктових складах у Дніпрі

Вранці 19 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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  • Ворог атакував Дніпро.
  • Пошкоджені складські приміщення. Сталася пожежа.
  • На цей час інформація про постраждалих не надходила.

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Дніпро (3173) Дніпропетровська область (5285) Дніпровський район (504)
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