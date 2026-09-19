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Росіяни вдарили по Дніпру: пошкоджені склади, сталася пожежа
Вранці 19 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
- Ворог атакував Дніпро.
- Пошкоджені складські приміщення. Сталася пожежа.
- На цей час інформація про постраждалих не надходила.
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