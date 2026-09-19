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Новости Атака на Днепр
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Россияне нанесли удар по Днепру: повреждены склады, произошел пожар

Россияне нанесли удар по продуктовым складам в Днепре

Утром 19 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара были повреждены складские помещения, возник пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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  • Враг атаковал Днепр.
  • Повреждены складские помещения. Произошел пожар.
  • На данный момент информация о пострадавших не поступала.

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Днепр (4808) Днепропетровская область (5719) Днепровский район (493)
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