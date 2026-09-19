555 1
Россияне нанесли удар по Днепру: повреждены склады, произошел пожар
Утром 19 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара были повреждены складские помещения, возник пожар.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
- Враг атаковал Днепр.
- Повреждены складские помещения. Произошел пожар.
- На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль