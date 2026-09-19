Ворог атакував реактивним "Шахедом" об’єкт торговельної інфраструктури Кривого Рогу: горять продуктові склади
Сьогодні, 19 вересня, російські війська завдали удару безпілотником по Кривому Рогу, унаслідок чого спалахнула пожежа.
Про це повідомили голова ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, ворог завдав удару реактивним "Шахедом" по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста. Зайнялися продуктові склади.
Інформація про постраждалих уточнюється
"Приступили до аварійно-рятувальної операції. Ворожі БПЛА йдуть на наднизьких висотах", - написав Вілкул.
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