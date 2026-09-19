УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14887 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
587 3

Ворог атакував реактивним "Шахедом" об’єкт торговельної інфраструктури Кривого Рогу: горять продуктові склади

РФ атакувала Кривий Ріг

Сьогодні, 19 вересня, російські війська завдали удару безпілотником по Кривому Рогу, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомили голова ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, ворог завдав удару реактивним "Шахедом" по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста. Зайнялися продуктові склади.

Інформація про постраждалих уточнюється

"Приступили до аварійно-рятувальної операції. Ворожі БПЛА йдуть на наднизьких висотах", - написав Вілкул.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по ТЦ у Дніпрі: троє постраждалих, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1349) обстріл (36808) Дніпропетровська область (5285) Криворізький район (488)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 