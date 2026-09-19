В ЕС призывают партнеров срочно предоставить финансирование Украине

Европейский Союз настаивает на том, чтобы международные партнеры предоставили Украине финансирование, поскольку потребности страны в средствах растут в преддверии зимы.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время встречи с министрами финансов блока в Дублине, к которой присоединились коллеги из Великобритании, Швейцарии и Канады, упомянул о программе займов для поддержки Украины.

"Когда мы инициировали программу займов для поддержки Украины, предполагалось, что она покроет около двух третей финансовых потребностей страны, а одну треть должны обеспечить другие международные партнеры", — отметил Домбровскис.

Он подчеркнул, что потребности Украины в финансировании растут, поскольку российская агрессия только усиливается, и необходимо найти возможность сократить дефицит "в течение относительно короткого времени".

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О каком дефиците идет речь?

Ранее ЕС одобрил пакет займов на сумму 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для поддержки Киева на 2026–2027 годы. Однако военные расходы уже привели к дефициту в размере около 27 миллиардов долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит в 2027 году может достичь как минимум 32 миллиардов долларов.

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