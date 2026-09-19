У ЄС закликають партнерів терміново надати фінансування Україні

Європейський Союз наполягає на тому, щоб міжнародні партнери надали фінансування Україні, оскільки потреби країни у коштах зростають напередодні зими.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з міністрами фінансів блоку в Дубліні, до яких долучилися колеги з Великої Британії, Швейцарії та Канади, згадав про програму позик для підтримки України.

"Коли ми ініціювали програму позик для підтримки України, передбачалося, що вона покриє близько двох третин фінансових потреб країни, а одну третину мають забезпечити інші міжнародні партнери", - зазначив Домбровскіс.

Він наголосив, що потреби України у фінансуванні зростають, оскільки російська агресія лише посилюється, і потрібно знайти можливість скоротити дефіцит "протягом відносно короткого часу".

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Про який дефіцит ідеться?

Раніше ЄС ухвалив пакет позик на суму 90 мільярдів євро (103 мільярди доларів) для підтримки Києва на 2026-2027 роки. Проте військові витрати вже призвели до дефіциту в розмірі близько 27 мільярдів доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, заявив, що дефіцит у 2027 році може сягнути щонайменше 32 мільярдів доларів.

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