У ЄС закликають партнерів терміново надати фінансування Україні
Європейський Союз наполягає на тому, щоб міжнародні партнери надали фінансування Україні, оскільки потреби країни у коштах зростають напередодні зими.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з міністрами фінансів блоку в Дубліні, до яких долучилися колеги з Великої Британії, Швейцарії та Канади, згадав про програму позик для підтримки України.
"Коли ми ініціювали програму позик для підтримки України, передбачалося, що вона покриє близько двох третин фінансових потреб країни, а одну третину мають забезпечити інші міжнародні партнери", - зазначив Домбровскіс.
Він наголосив, що потреби України у фінансуванні зростають, оскільки російська агресія лише посилюється, і потрібно знайти можливість скоротити дефіцит "протягом відносно короткого часу".
Про який дефіцит ідеться?
Раніше ЄС ухвалив пакет позик на суму 90 мільярдів євро (103 мільярди доларів) для підтримки Києва на 2026-2027 роки. Проте військові витрати вже призвели до дефіциту в розмірі близько 27 мільярдів доларів.
Міністр фінансів України Сергій Марченко, заявив, що дефіцит у 2027 році може сягнути щонайменше 32 мільярдів доларів.
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