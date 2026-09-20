Трамп создает "Силы ИИ" и ищет "царя искусственного интеллекта"
Президент США Дональд Трамп заявил о создании новой структуры, которую назвал "Силами искусственного интеллекта" (AI Force), и объявил о назначении руководителя, которого назвал "царем искусственного интеллекта".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп планирует создать "Силы искусственного интеллекта"
Как отметил Трамп, новая структура будет сформирована по образцу Космических сил США, созданных еще в 2019 году.
"В ближайшее время я объявлю о назначении "царя искусственного интеллекта" - подавать заявки могут только люди с высоким IQ!" - написал он.
Трамп назвал ИИ новой промышленной революцией
Трамп добавил, что искусственный интеллект - это "следующая промышленная революция или интернет, но он будет иметь еще больший масштаб и влияние, возможно, достигая 25% ВВП нашей страны".
По его словам, США опережают в этой сфере Китай и остальной мир, и он намерен сохранить такое положение дел.
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