Трамп створює "Сили ШІ" та шукає "царя штучного інтелекту"

Президент США Дональд Трамп заявив про створення нової структури, яку назвав "Силами штучного інтелекту" (AI Force), та анонсував призначення керівника, якого назвав "царем штучного інтелекту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Трамп планує створити "Сили штучного інтелекту"

Як зауважив Трамп, нова структура сформується за зразком Космічних сил США, започаткованих ще у 2019 році.

Найближчим часом я оголошу про призначення "царя штучного інтелекту" — подавати заявки можуть лише особи з високим IQ!" — написав він.

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Трамп назвав ШІ новою промисловою революцією

Трамп додав, що штучний інтелект – це "наступна промислова революція або інтернет, але він матиме ще більший масштаб і вплив, можливо, сягаючи 25% ВВП нашої країни".

За його словами, США випереджають у цій сфері Китай та решту світу, і він має намір зберегти цей стан речей.

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