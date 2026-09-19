Трамп заявив, що його син повернув гроші російському олігарху Кремльову за весільну вечірку
Президент США Дональд Трамп заявив, що його син Дональд Трамп-молодший поверне кошти російському олігарху Умару Кремльову, який покрив частину витрат на святкування його весілля на Багамах.
Про це глава Білого дому сказав, відповідаючи на питання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.
Повернення коштів
Трамп заявив, що в оплаті вечірок немає нічого забороненого.
"Це абсолютно дозволено, і багато хто влаштовує вечірки, але, наскільки я розумію, він повернув йому гроші... Коли я почув цю історію, я запитав його, і він відповів: "Ні, тату, я їм усе повертаю". Це було деякий час тому, тож я чув, що він виплачує", - заявив президент США.
- Напередодні Трамп заявляв, що не має уявлення, хто такий російський олігарх Умар Кремльов, і заперечив, що той оплачував весілля його сина на приватному острові на Багамах.
Про розслідування ProPublica
- 14 вересня видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.
- Кремльов (колишнє прізвище — Лутфуллоєв) — генеральний секретар Міжнародної асоціації боксу та союзник диктатора Росії Володимира Путіна. Прессекретар Кремльова заявив ProPublica, що бізнесмен та Трамп-молодший підтримують дружні стосунки й познайомилися кілька років тому, а сам Кремльов нібито ніколи не обговорював політичні питання з американськими друзями.
- Українські персональні санкції проти російського спортивного функціонера й олігарха Умара Кремльова (Лутфуллоєва) запроваджені 15 січня 2023 року.
- За оцінкою Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять близько 300 мільйонів доларів.
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А насправді хто такий трамп було очевидно і лише ЛОХИ які вірили в ЗЕ, вірили в те що Трамп дасть щось позитивне для нас
Ну якщо, ніхто "не оплачував весілля", то кому тоді "повернули гроші"? І чи "повертали гроші" взагалі...