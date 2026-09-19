Трамп заявив, що його син повернув гроші російському олігарху Кремльову за весільну вечірку

Президент США Дональд Трамп заявив, що його син Дональд Трамп-молодший поверне кошти російському олігарху Умару Кремльову, який покрив частину витрат на святкування його весілля на Багамах.

Про це глава Білого дому сказав, відповідаючи на питання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення коштів

Трамп заявив, що в оплаті вечірок немає нічого забороненого.

"Це абсолютно дозволено, і багато хто влаштовує вечірки, але, наскільки я розумію, він повернув йому гроші... Коли я почув цю історію, я запитав його, і він відповів: "Ні, тату, я їм усе повертаю". Це було деякий час тому, тож я чув, що він виплачує", - заявив президент США.

Напередодні Трамп заявляв, що не має уявлення, хто такий російський олігарх Умар Кремльов, і заперечив, що той оплачував весілля його сина на приватному острові на Багамах.

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Про розслідування ProPublica

14 вересня видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.

Кремльов (колишнє прізвище — Лутфуллоєв) — генеральний секретар Міжнародної асоціації боксу та союзник диктатора Росії Володимира Путіна. Прессекретар Кремльова заявив ProPublica, що бізнесмен та Трамп-молодший підтримують дружні стосунки й познайомилися кілька років тому, а сам Кремльов нібито ніколи не обговорював політичні питання з американськими друзями.

Українські персональні санкції проти російського спортивного функціонера й олігарха Умара Кремльова (Лутфуллоєва) запроваджені 15 січня 2023 року.

За оцінкою Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять близько 300 мільйонів доларів.

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